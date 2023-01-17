Огороднов Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти09.02.1939
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
11.01.1906 ст.
Жена: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1907 ст.
Сын: Огороднов Серафим Петрович
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Огороднова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1911 ст.
Дочь: Бакановская Ксения Петровна
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1912 ст.
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Дочь: Анисимова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1916
Дочь: Светикова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Огороднов Константин Петрович
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Огороднова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1923
Дочь: Журавлёва Антонина Петровна
Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна
Смерть
09.02.1939
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд