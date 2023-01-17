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Огороднов Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

09.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Мать: Огороднова Александра

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
11.01.1906 ст.

Жена: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1907 ст.

Сын: Огороднов Серафим Петрович

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Огороднова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1911 ст.

Дочь: Бакановская Ксения Петровна

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1912 ст.

Сын: Огороднов Иван Петрович

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Дочь: Анисимова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1916

Дочь: Светикова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Огороднов Константин Петрович

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Огороднова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1923

Дочь: Журавлёва Антонина Петровна

Мать ребёнка: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.02.1939
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
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