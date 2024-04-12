Удод Агафия Иоанновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1812
Рождение ребёнка
24.11.1829
Сын: Удод Меркурий Александров
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
10.07.1831
Дочь: Марфа Александрова
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Александрова
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
05.09.1833
Дочь: Елисавета Александрова
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Удод Елисей Александрович
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Удод Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
28.04.1837
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1837г.лист 3 594,зап.№ 35, ГАЗО , Ф - 246-1-37 кадр № 0341
Рождение ребёнка
17.07.1840
Дочь: Марина Александровна
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1840г. лист № 0895,запись № 29, ГАЗО , Ф - 246-1-44.
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Матрона Александровна
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
20.12.1841
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1841г.лист № 485,зап.№ 90, ГАЗО , Ф - 246-1-58 кадр № 0577
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Удод Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно