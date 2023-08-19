(Удод) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения17.07.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1840
Отец: Удод Александр Григорьевич
Мать: Удод Агафия Иоанновна
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1840г. лист № 0895,запись № 29, ГАЗО , Ф - 246-1-44.
Крещение
24.07.1840
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1840г.лист № 0895,запись № 29, ГАЗО , Ф - 246-1-44 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Евмен Григорьевич Лебедь и Христина Евстафьевна Манцова
Смерть
Неизвестно