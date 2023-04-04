Зимина (Гучкова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гучков Николай
Мать: ?
Бракосочетание
?.12.1901
Муж: Зимин Николай
Супруг(-а): Николай Макарович Зимин
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зимин Александр
Отец ребёнка: Зимин Николай
Рождение ребёнка
27.12.1904
Сын: Зимин Борис
Отец ребёнка: Зимин Николай
Смерть
Неизвестно