Зимина (Гучкова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Гучкова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гучков Николай

Мать: ?

Бракосочетание
?.12.1901

Муж: Зимин Николай

Супруг(-а): Николай Макарович Зимин
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зимин Александр

Отец ребёнка: Зимин Николай

Рождение ребёнка
27.12.1904

Сын: Зимин Борис

Отец ребёнка: Зимин Николай

Смерть
Неизвестно

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