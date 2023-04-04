Гучков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гучков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1835

Дата смерти

21.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1835

Отец: Гучков Ефим Федорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гучков Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зимина Вера

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гучков Василий

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Купец, меценат, общественный деятель
Смерть
21.11.1884
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