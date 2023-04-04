Гучков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1835
Дата смерти21.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1835
Отец: Гучков Ефим Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гучков Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зимина Вера
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гучков Василий
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Купец, меценат, общественный деятель
Смерть
21.11.1884