Зимин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Зимин Макарий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
?.12.1901
Жена: Зимина (Гучкова) Вера
Супруг(-а): Николай Макарович Зимин
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зимин Александр
Мать ребёнка: Зимина (Гучкова) Вера
Рождение ребёнка
27.12.1904
Сын: Зимин Борис
Мать ребёнка: Зимина (Гучкова) Вера
Смерть
1909