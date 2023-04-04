Зимин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зимин Макарий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
?.12.1901

Жена: Зимина (Гучкова) Вера

Супруг(-а): Николай Макарович Зимин
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зимин Александр

Мать ребёнка: Зимина (Гучкова) Вера

Рождение ребёнка
27.12.1904

Сын: Зимин Борис

Мать ребёнка: Зимина (Гучкова) Вера

Смерть
1909

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