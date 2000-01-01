Назарова (Котельникова) Параскева Александровна
Место рожденияс. Дмитриевское, д. Сабурка
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
с. Дмитриевское, д. Сабурка
Бракосочетание
24.01.1847
Муж: не указан
с. Дмитриевское, д. Сабурка
Рождение ребёнка
01.02.1850
Дочь: Назарова Агафия Михаиловна
Отец ребёнка: Назаров Михайло Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно