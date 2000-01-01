Назарова (Котельникова) Параскева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Котельникова) Параскева Александровна

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Место рождения

с. Дмитриевское, д. Сабурка

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Котельников Александр Петрович

Мать: Котельникова Марья Герасимовна

с. Дмитриевское, д. Сабурка
Бракосочетание
24.01.1847

Муж: не указан

с. Дмитриевское, д. Сабурка
Рождение ребёнка
01.02.1850

Дочь: Назарова Агафия Михаиловна

Отец ребёнка: Назаров Михайло Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михайло Петрович

Смерть
Неизвестно
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