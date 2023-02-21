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Назаров Михайло Петрович

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Место рождения

с. Дмитриевское, д. Харина

Дата рождения

05.07.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1822

Отец: Назаров Петр

Мать: не указана

с. Дмитриевское, д. Харина
Бракосочетание
24.01.1847

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1850

Дочь: Назарова Агафия Михаиловна

Мать ребёнка: Назарова Параскева Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Параскева Александровна

Смерть
Неизвестно
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