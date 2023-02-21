Назаров Михайло Петрович
Место рожденияс. Дмитриевское, д. Харина
Дата рождения05.07.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1822
Отец: Назаров Петр
Мать: не указана
с. Дмитриевское, д. Харина
Бракосочетание
24.01.1847
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1850
Дочь: Назарова Агафия Михаиловна
Мать ребёнка: Назарова Параскева Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно