Пинчук (Захарченко) Харитина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.04.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1904
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1907
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1911
Отец ребёнка: Пинчук Иван Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно