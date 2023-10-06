Пинчук (Захарченко) Харитина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Захарченко) Харитина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1903

Муж: Пинчук Иван Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Пинчук Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Пинчук Иван Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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