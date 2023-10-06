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Пинчук Иван Климентьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875

Отец: Пинчук Климент Никитич

Мать: Пинчук Параскева Сергеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1900

Дочь: Мотрона Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Ирина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.04.1903

Жена: Пинчук Харитина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Харитина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Харитина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Пинчук Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Пинчук Харитина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Харитина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинчук Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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