Пинчук Иван Климентьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875
Отец: Пинчук Климент Никитич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1900
Дочь: Мотрона Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Ирина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.04.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1904
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Харитина Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1907
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Харитина Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1911
Мать ребёнка: Пинчук Харитина Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Харитина Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинчук Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно