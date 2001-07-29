Садыкова (Абузярова) Мунира Абдуллвалиевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1928
Дата смерти29.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1928
Отец: Абузяров Абдулвалий
Мать: Абузярова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Бадретдин
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
14.12.1948
Дочь: Зарипова Сафария Бадретдиновна
Отец ребёнка: Садыков Бадретдин
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
29.07.2001
Узбекистан, г. Наманган