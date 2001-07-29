Садыкова (Абузярова) Мунира Абдуллвалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова (Абузярова) Мунира Абдуллвалиевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.10.1928

Дата смерти

29.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1928

Отец: Абузяров Абдулвалий

Мать: Абузярова ?

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Бадретдин

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
14.12.1948

Дочь: Зарипова Сафария Бадретдиновна

Отец ребёнка: Садыков Бадретдин

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
29.07.2001
Узбекистан, г. Наманган

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