Зарипова (Садыкова) Сафария Бадретдиновна
Место рожденияКыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Дата рождения14.12.1948
Дата смерти28.12.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1948
Отец: Садыков Бадретдин
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, г. Наманган
Рождение ребёнка
13.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
18.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарипов Разим Фаритович
Узбекистан, г. Наманган
Рождение ребёнка
04.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарипов Разим Фаритович
Узбекистан, г. Наманган
Смерть
28.12.2012
Узбекистан, г. Наманган