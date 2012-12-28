Зарипова (Садыкова) Сафария Бадретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипова (Садыкова) Сафария Бадретдиновна

Место рождения

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр

Дата рождения

14.12.1948

Дата смерти

28.12.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Муж

1955 г.р.
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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1948

Отец: Садыков Бадретдин

Мать: Садыкова Мунира Абдуллвалиевна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарипов Разим Фаритович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, г. Наманган
Рождение ребёнка
13.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
18.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарипов Разим Фаритович

Узбекистан, г. Наманган
Рождение ребёнка
04.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарипов Разим Фаритович

Узбекистан, г. Наманган
Смерть
28.12.2012
Узбекистан, г. Наманган

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