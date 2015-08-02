Зарипов Разим Фаритович
Место рождения
Дата рождения01.12.1955
Дата смерти02.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, г. Наманган
Рождение ребёнка
18.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарипова Сафария Бадретдиновна
Узбекистан, г. Наманган
Рождение ребёнка
04.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарипова Сафария Бадретдиновна
Узбекистан, г. Наманган
Смерть
02.08.2015
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)