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Зарипов Разим Фаритович

Место рождения

Митро-Аюповское, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.12.1955

Дата смерти

02.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Митро-Аюповское, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарипова Сафария Бадретдиновна

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, г. Наманган
Рождение ребёнка
18.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Сафария Бадретдиновна

Узбекистан, г. Наманган
Рождение ребёнка
04.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Сафария Бадретдиновна

Узбекистан, г. Наманган
Смерть
02.08.2015
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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