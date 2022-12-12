Сухов Михаил Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
27.01.1933
Мать ребёнка: Сухова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Сухова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Сухова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Клавдия
Смерть
Неизвестно