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Сухов Михаил Порфирьевич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Сухов Порфирий Кириллович

Мать: Сухова Мария Александровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1933

Сын: Сухов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Сухова Клавдия

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Сухова Клавдия

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Сухова Клавдия

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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