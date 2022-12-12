Сухова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Сухов Александр Петрович
Мать: Сухова Пелагея Фёдоровна
Бракосочетание
20.01.1897
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: Сухова Дарья Порфирьевна
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Беззубова Марфа Порфирьевна
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович
Рождение ребёнка
23.01.1905
Дочь: Сухова Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: Сухова Раиса Порфирьевна
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович
Рождение ребёнка
21.12.1910
Сын: Сухов Константин Порфирьевич
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович
Смерть
Неизвестно