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Сухова Мария Александровна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сухов Александр Петрович

Мать: Сухова Пелагея Фёдоровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1897

Муж: Сухов Порфирий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Сухова Дарья Порфирьевна

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Беззубова Марфа Порфирьевна

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Сухов Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1905

Дочь: Сухова Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Сухова Раиса Порфирьевна

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1910

Сын: Сухов Константин Порфирьевич

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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