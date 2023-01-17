Сухов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Геннадий Михайлович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухов Михаил Порфирьевич

Мать: Сухова Клавдия

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Сухова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Сухова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Людмила

Смерть
Неизвестно
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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