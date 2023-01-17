Сухов Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухов Михаил Порфирьевич
Мать: Сухова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Сухова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сухова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Людмила
Смерть
Неизвестно
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан