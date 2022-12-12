Витушешникова Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1854 ст.
Дочь: Витушешникова Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.06.1857 ст.
Сын: Витушешников Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Кулакова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Рынина Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.02.1869 ст.
Дочь: Витушешникова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Витушешникова Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Витушешников Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно