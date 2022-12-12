Витушешникова Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушешникова Анастасия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1854 ст.

Дочь: Витушешникова Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1857 ст.

Сын: Витушешников Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Кулакова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Рынина Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1869 ст.

Дочь: Витушешникова Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Витушешникова Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Витушешников Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Витушешников Евгений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витушешников Евгений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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