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Калачикова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Калачиков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич

дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
1900

Сын: Калачиков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич

дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
14.02.1904

Сын: Калачиков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.01.1909

Дочь: Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачиков Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачиков Сергей Афанасьевич

Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Московская область, Чашниково
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