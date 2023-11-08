Калачикова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1900
Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич
дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
1900
Сын: Калачиков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич
дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
14.02.1904
Сын: Калачиков Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.01.1909
Дочь: Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калачиков Сергей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Московская область, Чашниково