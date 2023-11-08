Калачиков Егор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калачиков Алексей Егорович
Мать ребёнка: Калачикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калачиков Николай Егорович
Мать ребёнка: Калачикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Егоровна
Мать ребёнка: Калачикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Калачикова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калачикова Анна
Смерть
Неизвестно