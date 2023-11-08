Калачиков Егор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачиков Егор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калачиков Сергей Афанасьевич

Мать: Калачикова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачиков Алексей Егорович

Мать ребёнка: Калачикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачиков Николай Егорович

Мать ребёнка: Калачикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Егоровна

Мать ребёнка: Калачикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Калачикова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачикова Анна

Смерть
Неизвестно
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