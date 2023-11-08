Калачиков Иван Сергеевич
Место рождениядер. Вашутино Химкинского района МО
Дата рождения25.05.1900
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1900
дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
03.03.1932
Сын: Калачиков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Калачикова Пелагея Никифоровна
дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
01.09.1935
Сын: Калачиков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Калачикова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскакова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Калачикова Пелагея Никифоровна
Военная служба
Неизвестно
красноармеец
Смерть
?.04.1942