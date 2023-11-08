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Калачиков Иван Сергеевич

Место рождения

дер. Вашутино Химкинского района МО

Дата рождения

25.05.1900

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1900

Отец: Калачиков Сергей Афанасьевич

Мать: Калачикова Татьяна Михайловна

дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
03.03.1932

Сын: Калачиков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Калачикова Пелагея Никифоровна

дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
01.09.1935

Сын: Калачиков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Калачикова Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскакова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Калачикова Пелагея Никифоровна

Военная служба
Неизвестно
красноармеец
Смерть
?.04.1942
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