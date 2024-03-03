Казарцева (Топоркова) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Топорков Гаврил Григорьевич
Мать: Топоркова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутейникова (Казарцева) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Казарцев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казарцева Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Казарцев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казарцева Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Казарцев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казарцев Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: Казарцев Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно