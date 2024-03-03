Казарцева (Топоркова) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казарцева (Топоркова) Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Топорков Гаврил Григорьевич

Мать: Топоркова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутейникова (Казарцева) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Казарцев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казарцева Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Казарцев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казарцева Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Казарцев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казарцев Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Казарцев Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казарцев Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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