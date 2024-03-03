Топоркова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топоркова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Топорков Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорков Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Топорков Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топоркова Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Топорков Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казарцева (Топоркова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Топорков Гаврил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Гаврил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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