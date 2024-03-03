Топоркова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топорков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Топорков Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топорков Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Топорков Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топоркова Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Топорков Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казарцева (Топоркова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Топорков Гаврил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно