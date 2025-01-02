Анисья Василиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: Василий Артемиев
Мать: Акилина Фадеевна
Упоминание
1795 ст.
Ревизские сказки N 5, д. Кряжи, Нарышкин А.Л., 1795 г. Михайла Филипов, по последней ревизии – 71 год, умер в 1785 году; У него сестра Стефанида, по последней ревизии – 79 лет, умерла в 1784 году. Ар... Показать все
Упоминание
15.06.1815
Государственный архив Владимирской области, (Ф. 556, Оп. 107, Д. 132, стр. 301 об., п. 7, пп. 26), Исповедная ведомость Георгиевской церкви погоста Липовицы Муромской округи прихожан деревни Кряжи за ... Показать все
Смерть
Неизвестно