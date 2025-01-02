Анисья Василиева Вычислено 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисья Василиева

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: Василий Артемиев

Мать: Акилина Фадеевна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Упоминание
1795 ст.
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизские сказки N 5, д. Кряжи, Нарышкин А.Л., 1795 г. Михайла Филипов, по последней ревизии – 71 год, умер в 1785 году; У него сестра Стефанида, по последней ревизии – 79 лет, умерла в 1784 году. Ар... Показать все
Упоминание
15.06.1815
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Государственный архив Владимирской области, (Ф. 556, Оп. 107, Д. 132, стр. 301 об., п. 7, пп. 26), Исповедная ведомость Георгиевской церкви погоста Липовицы Муромской округи прихожан деревни Кряжи за ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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