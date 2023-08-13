Неяглова Акимина [Фаерьевна] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неяглова Акимина [Фаерьевна]

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1789

Сын: Неяглов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1793

Сын: Неяглов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Неяглова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1800

Дочь: Неяглова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
22.03.1800 крещение. Восприемники: Трефил [Апкрилович], женка Анна Ивановна.
Рождение ребёнка
08.01.1803

Дочь: Неяглова [Имя] Васильевна

Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
11.01.1803 крещение. Восприемники: той же вотчины и деревни крестьянин [Имя] Иванович, девка Евдокия Парамоновна.
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Неяглов Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неяглов Василий Артемьевич

Смерть
После 1835
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