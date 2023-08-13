Неяглова Акимина [Фаерьевна]
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1764
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1789
Сын: Неяглов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
09.10.1793
Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Неяглова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
19.03.1800
Дочь: Неяглова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич
22.03.1800 крещение. Восприемники: Трефил [Апкрилович], женка Анна Ивановна.
Рождение ребёнка
08.01.1803
Дочь: Неяглова [Имя] Васильевна
Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич
11.01.1803 крещение. Восприемники: той же вотчины и деревни крестьянин [Имя] Иванович, девка Евдокия Парамоновна.
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Неяглов Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Неяглов Василий Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1835