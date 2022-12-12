Шастина Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шастин Георгий Леонидович
Отец ребёнка: Аксенов Леонид Георгиевич
Рождение ребёнка
?.07.1956
Отец ребёнка: Аксенов Леонид Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика