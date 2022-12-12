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Шастина Мария Михайловна

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Место рождения

Зядлуд, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1914

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Зядлуд, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1940

Сын: Шастин Георгий Леонидович

Отец ребёнка: Аксенов Леонид Георгиевич

Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1956

Сын: Аксенов Петр Леонидович

Отец ребёнка: Аксенов Леонид Георгиевич

Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Леонид Георгиевич

Смерть
1979
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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