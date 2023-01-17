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Аксенов Леонид Георгиевич

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Место рождения

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1914

Дата смерти

09.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Аксенов Егор Васильевич

Мать: не указана

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1940

Сын: Шастин Георгий Леонидович

Мать ребёнка: Шастина Мария Михайловна

Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1956

Сын: Аксенов Петр Леонидович

Мать ребёнка: Шастина Мария Михайловна

Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шастина Мария Михайловна

Смерть
09.03.1988
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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