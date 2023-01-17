Аксенов Леонид Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти09.03.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Аксенов Егор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шастин Георгий Леонидович
Мать ребёнка: Шастина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
?.07.1956
Мать ребёнка: Шастина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шастина Мария Михайловна
Смерть
09.03.1988