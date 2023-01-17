Шастин Георгий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШастин Георгий Леонидович

Шастин Георгий Леонидович

avatar

Место рождения

Новый Мултан

Дата рождения

1940

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Аксенов Леонид Георгиевич

Мать: Шастина Мария Михайловна

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close