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Шастин Георгий Леонидович
Шастин Георгий Леонидович
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Место рождения
Новый Мултан
Дата рождения
1940
Дата смерти
1988
Пол
Мужской
Отец
Аксенов Леонид Георгиевич
1914 г.р.
Мать
Шастина Мария Михайловна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Аксенов Леонид Георгиевич
Мать:
Шастина Мария Михайловна
Новый Мултан
Смерть
1988
Шахты
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