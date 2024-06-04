Астраханцов Иван Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Астраханцов Василий Иванов
Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Астраханцов Антоний Иванов
Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
23.06.1796
Дочь: (Астраханцова) Евфимия Иванова
Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Кондратьева
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1796