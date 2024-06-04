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Астраханцов Иван Федотов

Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Астраханцев Федот (Мл) Ермилов (Ермолаев)

Мать: Астраханцова Агафья Козьмина

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Евдокия Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Астраханцов Василий Иванов

Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Кондратьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Астраханцов Антоний Иванов

Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Кондратьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.06.1796

Дочь: (Астраханцова) Евфимия Иванова

Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Кондратьева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1796

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