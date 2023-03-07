Астраханцова Агафья Козьмина
Место рожденияпоч. Сарапул, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Сарапул, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Астраханцев Василий Федотов
Отец ребёнка: Астраханцев Федот (мл) (Ермолаев)
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Астраханцев Федот (мл) (Ермолаев)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786