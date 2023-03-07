Астраханцова Агафья Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцова Агафья Козьмина

Астраханцова Агафья Козьмина

avatar

Место рождения

поч. Сарапул, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Сарапул, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Астраханцев Василий Федотов

Отец ребёнка: Астраханцев Федот (мл) (Ермолаев)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Астраханцов Иван Федотов

Отец ребёнка: Астраханцев Федот (мл) (Ермолаев)

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Федот (мл) (Ермолаев)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close