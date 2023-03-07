Астраханцова Евдокия Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Астраханцов Василий Иванов
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федотов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Астраханцов Антоний Иванов
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федотов
Рождение ребёнка
12.06.1796 ст.
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федотов
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1796