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Астраханцова Евдокия Кондратьева

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Место рождения

Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Астраханцов Василий Иванов

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федотов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Астраханцов Антоний Иванов

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федотов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.06.1796 ст.

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федотов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Иван Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1796
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