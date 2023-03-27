Пестрякова (Кузнецова) Поликсения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрякова (Кузнецова) Поликсения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кузнецов Иван Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестряков Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пестряков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович

Гороховка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ананьева (Пестрякова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович

Гороховка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.10.1928

Сын: Пестряков Александр Александрович

Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович

Гороховка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Вяткина (Пестрякова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович

Гороховка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зубова (Пестрякова) Римма Александровна

Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович

Гороховка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1956

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