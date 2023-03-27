Пестрякова (Кузнецова) Поликсения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кузнецов Иван Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пестряков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ананьева (Пестрякова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович
Рождение ребёнка
21.10.1928
Сын: Пестряков Александр Александрович
Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Вяткина (Пестрякова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зубова (Пестрякова) Римма Александровна
Отец ребёнка: Пестряков Александр Максимович
Смерть
1956