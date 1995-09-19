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Пестряков Александр Александрович

Место рождения

Гороховка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.10.1928

Дата смерти

19.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928

Отец: Пестряков Александр Максимович

Мать: Пестрякова Поликсения Ивановна

Гороховка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1958

Дочь: Переведенцева Елена Александровна

Мать ребёнка: Пестрякова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
25.01.1968

Дочь: Касимова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Пестрякова Пелагея Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрякова Пелагея Егоровна

Смерть
19.09.1995