Пестряков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения21.10.1928
Дата смерти19.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928
Рождение ребёнка
02.09.1958
Дочь: Переведенцева Елена Александровна
Мать ребёнка: Пестрякова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
25.01.1968
Дочь: Касимова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Пестрякова Пелагея Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1995