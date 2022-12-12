Столяренкова Матрона Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Столяренков Григорий Трифонович
Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич
В 1913-1915 годах Григорий Трифонович был восприемником три раза. Значит в1913 году ему было больше 15 лет
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
04.01.1899
Сын: Столяренко Яков Трифонович
Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич
Рождение ребёнка
16.11.1905 ст.
Дочь: Столяренкова Екатерина Трифоновна
Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич
Восприемники: крестьянине Симбирской губернии, Корсунского уезда, Беклемишевской волости, села Степной Дураковки Тимофей Григорьевич Федотов и Любовь Николаевна Федотова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.
Сын: Столяренко Александр Трифонович
Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич
Восприемники: крестьяне Тамбовской губернии, Рыбинской волости, села Давыдова Иван Иванович Лобачев и Симбирской Губернии, Корсунского уезда, Беклемишевской волости Любовь Николаевна Федотова https:/... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1912 ст.
Дочь: Столяренко Пелагея Трифоновна
Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич
Восприемники: крестьяне Тамбовской губернии, Маршанского уезла Рыбинской волости, села Давыдова Иван Иванович Лобачев и Самарская мещанка https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл ... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1915 ст.
Дочь: Столяренко Клавдия Трифоновна
Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич
Восприемники: Красноярские мещане Григорий Трифонович Столяренко и Мария Васильевна Федотова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 111 номер 116
Смерть
Неизвестно