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Столяренкова Матрона Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Столяренков Григорий Трифонович

Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1913-1915 годах Григорий Трифонович был восприемником три раза. Значит в1913 году ему было больше 15 лет
Бракосочетание
Около 1898

Муж: Столяренков Трифон Яковлевич

Рождение ребёнка
04.01.1899

Сын: Столяренко Яков Трифонович

Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.11.1905 ст.

Дочь: Столяренкова Екатерина Трифоновна

Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянине Симбирской губернии, Корсунского уезда, Беклемишевской волости, села Степной Дураковки Тимофей Григорьевич Федотов и Любовь Николаевна Федотова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.

Сын: Столяренко Александр Трифонович

Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне Тамбовской губернии, Рыбинской волости, села Давыдова Иван Иванович Лобачев и Симбирской Губернии, Корсунского уезда, Беклемишевской волости Любовь Николаевна Федотова https:/... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1912 ст.

Дочь: Столяренко Пелагея Трифоновна

Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне Тамбовской губернии, Маршанского уезла Рыбинской волости, села Давыдова Иван Иванович Лобачев и Самарская мещанка https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл ... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1915 ст.

Дочь: Столяренко Клавдия Трифоновна

Отец ребёнка: Столяренков Трифон Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Григорий Трифонович Столяренко и Мария Васильевна Федотова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 111 номер 116
Смерть
Неизвестно
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