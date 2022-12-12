Столяренкова Екатерина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяренкова Екатерина Трифоновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.11.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905 ст.

Отец: Столяренков Трифон Яковлевич

Мать: Столяренкова Матрона Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянине Симбирской губернии, Корсунского уезда, Беклемишевской волости, села Степной Дураковки Тимофей Григорьевич Федотов и Любовь Николаевна Федотова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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