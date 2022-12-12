Столяренкова Екатерина Трифоновна
Место рождения
Дата рождения16.11.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905 ст.
Восприемники: крестьянине Симбирской губернии, Корсунского уезда, Беклемишевской волости, села Степной Дураковки Тимофей Григорьевич Федотов и Любовь Николаевна Федотова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Смерть
Неизвестно