Колосов Никита Кирикович (Кириллович)
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Колосов Кирик Антонович
Мать: Колосова Елена Потаповна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колосов Кондратий Никитович
Мать ребёнка: Колосова Параскева Меркурьевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Колосова Параскева Меркурьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Колосова Параскева Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно