Колосов Никита Кирикович (Кириллович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Никита Кирикович (Кириллович)

Место рождения

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Колосов Кирик Антонович

Мать: Колосова Елена Потаповна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колосов Кондратий Никитович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Меркурьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колосов Мирон Никитович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Меркурьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Колосова Параскева Меркурьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Параскева Меркурьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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