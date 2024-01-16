Колосова Параскева Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Параскева Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Колосов Кондратий Никитович

Отец ребёнка: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колосов Мирон Никитович

Отец ребёнка: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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