Колосова Параскева Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колосов Кондратий Никитович
Отец ребёнка: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно