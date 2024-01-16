Колосова Елена Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Татьяна Кириковна
Отец ребёнка: Колосов Кирик Антонович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара Кириковна
Отец ребёнка: Колосов Кирик Антонович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Кириковна
Отец ребёнка: Колосов Кирик Антонович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)
Отец ребёнка: Колосов Кирик Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно