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Колосова Елена Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Татьяна Кириковна

Отец ребёнка: Колосов Кирик Антонович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара Кириковна

Отец ребёнка: Колосов Кирик Антонович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Кириковна

Отец ребёнка: Колосов Кирик Антонович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колосов Никита Кирикович (Кириллович)

Отец ребёнка: Колосов Кирик Антонович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Кирик Антонович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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