Гапонова Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапонова Ирина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гапонов Яков Стратонович

Отец ребёнка: Гапонов Стратон Данилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гапонов Авксентий Стратонович

Отец ребёнка: Гапонов Стратон Данилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гапонова Евдокия Стратоновна

Отец ребёнка: Гапонов Стратон Данилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапонов Стратон Данилович

Смерть
Неизвестно
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