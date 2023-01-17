Гапонов Стратон Данилович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Гапонова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гапонов Авксентий Стратонович
Мать ребёнка: Гапонова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гапонова Евдокия Стратоновна
Мать ребёнка: Гапонова Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гапонова Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно