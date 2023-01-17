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Гапонов Стратон Данилович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гапонов Даниил Самойлович

Мать: Гапонова Степанида Прокопьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гапонов Яков Стратонович

Мать ребёнка: Гапонова Ирина Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гапонов Авксентий Стратонович

Мать ребёнка: Гапонова Ирина Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гапонова Евдокия Стратоновна

Мать ребёнка: Гапонова Ирина Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапонова Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно
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