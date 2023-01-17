Гапонова Степанида Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гапонов Стратон Данилович
Отец ребёнка: Гапонов Даниил Самойлович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гапонова Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Гапонов Даниил Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно