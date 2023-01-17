Гапонова Степанида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапонова Степанида Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гапонов Стратон Данилович

Отец ребёнка: Гапонов Даниил Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гапонова Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Гапонов Даниил Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапонов Даниил Самойлович

Смерть
Неизвестно
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