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Гвоздиков Юрий Васильевич

Место рождения

посёлок Конезавод Рыбновский район Рязанская область

Дата рождения

14.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

посёлок Конезавод Рыбновский район Рязанская область
Бракосочетание
23.02.1985

Жена: Гвоздикова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
02.08.1985

Сын: Гвоздиков Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Гвоздикова Татьяна Михайловна

посёлок Конезавод Рыбновский район Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1988

Сын: Гвоздиков Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Гвоздикова Татьяна Михайловна

посёлок ВНИИК Рязанская область Рыбновский район
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