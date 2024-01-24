Гвоздиков Юрий Васильевич
Место рожденияпосёлок Конезавод Рыбновский район Рязанская область
Дата рождения14.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960
посёлок Конезавод Рыбновский район Рязанская область
Бракосочетание
23.02.1985
Рождение ребёнка
02.08.1985
Мать ребёнка: Гвоздикова Татьяна Михайловна
посёлок Конезавод Рыбновский район Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1988
Сын: Гвоздиков Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Гвоздикова Татьяна Михайловна
посёлок ВНИИК Рязанская область Рыбновский район