Гвоздикова (Ермакова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.02.1985
Рождение ребёнка
02.08.1985
Отец ребёнка: Гвоздиков Юрий Васильевич
посёлок Конезавод Рыбновский район Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1988
Сын: Гвоздиков Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Гвоздиков Юрий Васильевич
посёлок ВНИИК Рязанская область Рыбновский район