Гвоздикова (Ермакова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздикова (Ермакова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1985

Муж: Гвоздиков Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1985

Сын: Гвоздиков Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Гвоздиков Юрий Васильевич

посёлок Конезавод Рыбновский район Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1988

Сын: Гвоздиков Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Гвоздиков Юрий Васильевич

посёлок ВНИИК Рязанская область Рыбновский район
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