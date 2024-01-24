Гвоздиков Алексей Юрьевич
Место рожденияпосёлок ВНИИК Рязанская область Рыбновский район
Дата рождения27.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1988
посёлок ВНИИК Рязанская область Рыбновский район
Бракосочетание
02.02.2008
Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.2008
Дочь: Гвоздикова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Гвоздикова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.2017
Сын: Гвоздиков Данила Алексеевич
Мать ребёнка: Гвоздикова Мария Николаевна