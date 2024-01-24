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Гвоздиков Алексей Юрьевич

Место рождения

посёлок ВНИИК Рязанская область Рыбновский район

Дата рождения

27.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1988

Отец: Гвоздиков Юрий Васильевич

Мать: Гвоздикова Татьяна Михайловна

посёлок ВНИИК Рязанская область Рыбновский район
Бракосочетание
02.02.2008

Жена: Гвоздикова Мария Николаевна

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.2008

Дочь: Гвоздикова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Гвоздикова Мария Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.2017

Сын: Гвоздиков Данила Алексеевич

Мать ребёнка: Гвоздикова Мария Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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