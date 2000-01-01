Ситкарев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситкарев Савва
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ситкарева Васса Иосифова
Рождение ребёнка
10.02.1874
Сын: Ситкарев Федор
Мать ребёнка: Ситкарева Васса Иосифова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситкарев Михей
Мать ребёнка: Ситкарева Васса Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ситкарева Васса Иосифова
Смерть
Неизвестно