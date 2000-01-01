Ситкарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкарев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситкарев Савва

Мать: Катерина

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ситкарева Васса Иосифова

Рождение ребёнка
10.02.1874

Сын: Ситкарев Федор

Мать ребёнка: Ситкарева Васса Иосифова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситкарев Михей

Мать ребёнка: Ситкарева Васса Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситкарева Васса Иосифова

Смерть
Неизвестно
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