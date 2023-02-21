Ситкарева Васса Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкарева Васса Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ситкарев Иван

Рождение ребёнка
10.02.1874

Сын: Ситкарев Федор

Отец ребёнка: Ситкарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситкарев Михей

Отец ребёнка: Ситкарев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситкарев Иван

Смерть
Неизвестно
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