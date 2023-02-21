Ситкарева Васса Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ситкарев Иван
Рождение ребёнка
10.02.1874
Сын: Ситкарев Федор
Отец ребёнка: Ситкарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситкарев Михей
Отец ребёнка: Ситкарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситкарев Иван
Смерть
Неизвестно