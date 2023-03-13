Брункина Прасковья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брункинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Брункинъ Иванъ
Отец ребёнка: Брункинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Брункина) Елена
Отец ребёнка: Брункинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Брункина) Марья
Отец ребёнка: Брункинъ Кириллъ