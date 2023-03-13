Брункина Прасковья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брункина Прасковья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брункинъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Брункинъ Иванъ

Отец ребёнка: Брункинъ Кириллъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Брункина) Елена

Отец ребёнка: Брункинъ Кириллъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Брункина) Марья

Отец ребёнка: Брункинъ Кириллъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

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