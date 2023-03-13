Брункинъ Кириллъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрункинъ Кириллъ

Брункинъ Кириллъ

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Брункинъ Фома

Мать: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брункина Прасковья Трофимова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Брункинъ Иванъ

Мать ребёнка: Брункина Прасковья Трофимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Брункина) Елена

Мать ребёнка: Брункина Прасковья Трофимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Брункина) Марья

Мать ребёнка: Брункина Прасковья Трофимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.