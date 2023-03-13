Брункинъ Кириллъ
Место рождения
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Брункинъ Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Брункинъ Иванъ
Мать ребёнка: Брункина Прасковья Трофимова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Брункина) Елена
Мать ребёнка: Брункина Прасковья Трофимова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Брункина) Марья
Мать ребёнка: Брункина Прасковья Трофимова