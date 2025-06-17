Апраксина (Тархан-Моурави) Анастасия Григорьевна 12.03.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Апраксина (Тархан-Моурави) Анастасия Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.03.1878, Тбилиси, ქ. თბილისი

умерла 22.07.1951, город Касабланка, Касабланка — Сеттат, Марокко, Французская Республика

Супруги
Апраксин Евгений Николаевич24.10.1878 г.р.
Дети
Апраксин Николай Евгеньевич16.03.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, ქ. თბილისი

Бракосочетание
04.06.1898

Муж: Апраксин Евгений Николаевич

Ливадия, Ялта, Республика Крым

Метрическая запись о бракосочетании графа Евгения Николаевича Апраксина МК Вознесенской церкви имения Ливадия за 1900 г. ГАРК, Ф.142 О.1 Д.489 Л.47об-48, запись №4 4 июня 1900 года Жених: 44 Драгунского Нижегородского Его Величества полка корнет граф Евгений Николаевич Апраксин, православного вероисповедания, первым браком, 21 год Невеста: Умершего землевладельца Тифлисской губернии Гурийского уезда, села Ахалкалаки князя Григория Тарханова дочь Анастасия, православного вероисповедания, девица, 24 года Поручители: По женихе: Лейб Гвардии 4 Стрелкового Императорской фамилии баталиона подпоручик граф Петр Николаевич Апраксин и сенатор князь Константин Дмитриев Гагарин. По невесте: Потомственный Дворянин Александр Николаевич Новосельский и Греческий подданный Михаил Пелолидов Латри.

Рождение ребёнка
16.03.1901

Сын: Апраксин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Апраксин Евгений Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი

Рождение - Церковь 44 Драгунского Нижегородского полка

Смерть
22.07.1951
город Касабланка, Касабланка — Сеттат, Марокко, Французская Республика

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