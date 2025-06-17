Апраксина (Тархан-Моурави) Анастасия Григорьевна
женский, родилась 12.03.1878, Тбилиси, ქ. თბილისი
умерла 22.07.1951, город Касабланка, Касабланка — Сеттат, Марокко, Французская Республика
Супруги
Апраксин Евгений Николаевич24.10.1878 г.р.
Дети
Апраксин Николай Евгеньевич16.03.1901 г.р.
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Рождение
12.03.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
04.06.1898
Ливадия, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.03.1901
Сын: Апраксин Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Апраксин Евгений Николаевич
Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
22.07.1951
город Касабланка, Касабланка — Сеттат, Марокко, Французская Республика