Апраксин Евгений Николаевич 24.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Апраксин Евгений Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.10.1878

умер 26.01.1902, Тбилиси, ქ. თბილისი

Отец
Апраксин Николай Петрович21.01.1816 г.р.
Мать
Апраксина (Гейденрейх) Надежда Фёдоровна15.04.1856 г.р.
Супруги
Апраксина (Тархан-Моурави) Анастасия Григорьевна12.03.1878 г.р.
Дети
Апраксин Николай Евгеньевич16.03.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1878

Отец: Апраксин Николай Петрович

Мать: Апраксина (Гейденрейх) Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
04.06.1898

Жена: Апраксина (Тархан-Моурави) Анастасия Григорьевна

Ливадия, Ялта, Республика Крым

Метрическая запись о бракосочетании графа Евгения Николаевича Апраксина МК Вознесенской церкви имения Ливадия за 1900 г. ГАРК, Ф.142 О.1 Д.489 Л.47об-48, запись №4 4 июня 1900 года Жених: 44 Драгунского Нижегородского Его Величества полка корнет граф Евгений Николаевич Апраксин, православного вероисповедания, первым браком, 21 год Невеста: Умершего землевладельца Тифлисской губернии Гурийского уезда, села Ахалкалаки князя Григория Тарханова дочь Анастасия, православного вероисповедания, девица, 24 года Поручители: По женихе: Лейб Гвардии 4 Стрелкового Императорской фамилии баталиона подпоручик граф Петр Николаевич Апраксин и сенатор князь Константин Дмитриев Гагарин. По невесте: Потомственный Дворянин Александр Николаевич Новосельский и Греческий подданный Михаил Пелолидов Латри.

Рождение ребёнка
16.03.1901

Сын: Апраксин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Апраксина (Тархан-Моурави) Анастасия Григорьевна

Тбилиси, ქ. თბილისი

Рождение - Церковь 44 Драгунского Нижегородского полка

Смерть
26.01.1902
Тбилиси, ქ. თბილისი

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