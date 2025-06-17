Апраксин Евгений Николаевич
мужской, родился 24.10.1878
умер 26.01.1902, Тбилиси, ქ. თბილისი
ОтецАпраксин Николай Петрович21.01.1816 г.р.
МатьАпраксина (Гейденрейх) Надежда Фёдоровна15.04.1856 г.р.
Супруги
Апраксина (Тархан-Моурави) Анастасия Григорьевна12.03.1878 г.р.
Дети
Апраксин Николай Евгеньевич16.03.1901 г.р.
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Рождение
24.10.1878
Бракосочетание
04.06.1898
Ливадия, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.03.1901
Сын: Апраксин Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Апраксина (Тархан-Моурави) Анастасия Григорьевна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
26.01.1902
Тбилиси, ქ. თბილისი