Сеснева (Одинокова) Пелагея Ефимовна 04.05.1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сеснева (Одинокова) Пелагея Ефимовна

Место рождения

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

04.05.1812 ст.

Дата смерти

25.08.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
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Место
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Рождение
04.05.1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
22.10.1828 ст.

Муж: Сеснев Кузьма Фёдорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1836 ст.

Сын: Сеснев Михей Кузьмич

Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1838 ст.

Сын: Сеснев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Сеснев Ефим Кузьмич

Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Сеснева Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1843 ст.

Дочь: Ерина (Сеснева) Марина Кузьминична

Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Шарапова (Сеснева) Евпраксия Кузьминична

Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1847 ст.

Дочь: Чернышова (Сеснева) Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
25.08.1861 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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