Сеснева (Одинокова) Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения04.05.1812 ст.
Дата смерти25.08.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1828 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1836 ст.
Сын: Сеснев Михей Кузьмич
Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
26.12.1838 ст.
Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Сеснев Ефим Кузьмич
Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Сеснева Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
05.07.1843 ст.
Дочь: Ерина (Сеснева) Марина Кузьминична
Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Шарапова (Сеснева) Евпраксия Кузьминична
Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
01.08.1847 ст.
Дочь: Чернышова (Сеснева) Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Сеснев Кузьма Фёдорович
Смерть
25.08.1861 ст.